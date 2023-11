Un anno di lavori per rifare a nuovo la Galleria Umberto I di Napoli. Che a breve ospiterà nuovi brand Per strappare al degrado la Galleria Umberto I, approvato il progetto di restauro della pavimentazione e dei lucernari: il Comune stanzia 1,6 milioni di euro.

A cura di Redazione Napoli

La Galleria Umberto I si prepara entro un anno a cambiare per l'ennesima volta "pelle", specchio dei tempi che cambiano. Via libera dal Comune al progetto esecutivo per i lavori di restauro e sistemazione della pavimentazione in marmo e dei lucernari in ferro e vetro della struttura monumentale ottocentesca. I soldi arrivano dal Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli, sono 1,6 milioni di euro.

L'intervento di restauro della pavimentazione in marmo interesserà una superficie di 4.700 mq e prevede pulitura, consolidamento dei materiali lapidei, rimozione dei detriti e protezione finale per garantire la tenuta nel tempo del pavimento sottoposto a calpestio, così da rallentare il degrado dei mosaici.

Il recupero dei lucernari calpestabili in ferro e vetro collocati nella pavimentazione, prevede la rimozione dei vetri esistenti e il ripristino del sottograta, la pulitura chimica delle grate in ferro e dei supporti soggetti a corrosione e depositi, la posa di angolari in ferro e vetri calpestabili, il restauro dei mosaici perimetrali messi a coronamento dei cristalli dei lucernari.

Leggi anche Galleria Principe di Napoli, lavori anche di notte in via Pessina

I lavori inizieranno a fine 2023 e dureranno tutto il 2024; per l'esecuzione delle opere si farà ricorso ad una suddivisione in diversi sotto-cantieri, garantendo l'apertura di tutti i "bracci" nel periodo dei lavori per preservare l'accessibilità e l'utilizzo di tutte le attività commerciali presenti. L'avvio dei lavori, la cantierizzazione e le procedure di sicurezza saranno pianificate e valutate anche con il coinvolgimento dei commercianti. Anche perché in Galleria apriranno a breve due grossi brand: Starbucks e Mondadori.

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e della città metropolitana, spiega: