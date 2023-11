Mondadori apre una libreria in Galleria Umberto a Napoli: è la più grande d’Italia L’annuncio è arrivato attraverso i canali social del gruppo editoriale: non c’è però ancora una data ufficiale per l’apertura del nuovo store napoletano.

A cura di Valerio Papadia

A Napoli si discute, da qualche anno ormai, sull'apertura di ristoranti, fast food, rosticcerie, esercizi commerciali dedicati al cibo che hanno invaso soprattutto il centro della città. Viene accolta positivamente, dunque, la notizia della prossima inaugurazione di una libreria: Mondadori, infatti, si prepara ad installare un nuovo store in centro, e lo farà all'interno della Galleria Umberto I.

L'annuncio è arrivato attraverso i canali social del gruppo editoriale: non è ancora stata comunicata, però, una data ufficiale di inaugurazione. La nuova libreria Mondadori MA Bookstore, come si legge nel video pubblicato su TikTok, metterà a disposizione dei clienti oltre 148mila titoli, in uno spazio che supererà i mille metri quadrati: questo, come si legge in sovraimpressione nel video, la rende la libreria più grande d'Italia. Lo store sorgerà proprio all'ingresso della Galleria Umberto, dal lato di via Santa Brigida.

Quello di prossima apertura in centro a Napoli diventerà così il secondo Mondadori MA Bookstore a Napoli, dopo quello che sorge in via Luca Giordano, nel cuore del quartiere collinare del Vomero.