Un albero che sembra la mascherina di Osimhen sulla spiaggia della Chiaia a Procida

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’albero spiaggiato (Foto Iolanda Scotto)

Un albero spiaggiato che ha la forma della maschera di Osimhen a Procida, sulla spiaggia della Chiaia: la foto, scattata da Iolanda Scotto, mostra l'albero che sembra assumere, per un particolare gioco di luci e di ombre, la mascherina che Victor Osimhen, il centravanti del Napoli, ha iniziato a indossare dopo l'infortunio al setto nasale e che non ha più tolto come portafortuna.

Dietro l'albero si vede la splendida cornice della Marina Corricella, il borgo più antico di Procida, noto per le tante case colorate di pescatori che si vedono fin dal mare. L'immagine, rilanciata sui social, ha riscosso subito un notevole plauso da parte dei più, che hanno anche sottolineato come questo sembra essere veramente l'anno del centravanti nigeriano del Napoli: solo pochi giorni fa, un altro "riconoscimento" era arrivato dallo zoo di Napoli, dove il suo nome è stato dato ad uno splendido cucciolo di giaguaro nero, mentre la sua mascherina è diventata anche uno dei simboli della festa Scudetto del Napoli. E non è escluso che ora questo albero "spiaggiato" possa diventare un'altra attrazione turistica dell'isola di Procida per questa estate.