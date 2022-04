Ucciso per un parcheggio a Torre Annunziata, dopo un anno parte processo per la morte di Maurizio Cerrato Partirà il 7 aprile, dopo un anno, il processo per la morte di Maurizio Cerrato, ucciso per un parcheggio a Torre Annunziata (Napoli).

A cura di Nico Falco

Maurizio Cerrato e la figlia Maria

Giovedì prossimo, 7 aprile, ci sarà la prima udienza del processo per la morte di Maurizio Cerrato, ucciso per un parcheggio lo scorso 19 aprile a Torre Annunziata, in provincia di Napoli: l'uomo, 61 anni, custode del Parco Archeologico di Pompei, era intervenuto in difesa della figlia, aggredita da una famiglia che pretendeva che la ragazza non lasciasse l'automobile in un tratto di strada pubblica considerato dagli aggressori il proprio parcheggio privato.

In manette per quell'omicidio erano finiti Antonio e Francesco Cirillo, Giorgio e Domenico Scaramella, raggiunti da un provvedimento di fermo eseguito dai carabinieri quattro giorni dopo, il 23 aprile. Nel ricostruire quell'aggressione la Procura di Torre Annunziata aveva parlato di "una vera e propria spedizione punitiva": Cerrato era stato prima colpito con un cric al volto e poi, in quattro, lo avrebbero tenuto fermo mentre lo accoltellavano al petto davanti alla figlia. Da successivi accertamenti è emerso che quel tratto di strada era considerato proprietà privata da molti anni; circostanza che Fanpage.it ha verificato anche grazie allo storico delle fotografie di Google Maps: nelle immagini si vede che da oltre dieci anni davanti a quell'abitazione il parcheggio di altre automobili veniva impedito piazzando sedie o vasi, in modo che soltanto il "proprietario" potesse lasciare l'automobile.

Il Comitato liberazione dalla camorra: "Flashmob davanti al Tribunale"

Per il giorno dell'avvio del processo il Comitato liberazione della camorra ha annunciato un presidio davanti al Tribunale di Torre Annunziata, per mostrare vicinanza alla famiglia Cerrato e, al tempo stesso, ricordare che quella morte è scaturita dalla difesa di un diritto negato. Ecco la nota diffusa dal Comitato:

