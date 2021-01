Uccisa dall’ex, i figli di Stefania Formicola hanno preso il cognome materno

“Ora per i bimbi è finita, non sono costretti a sentire più quel cognome che evocava solo brutti ricordi”. Luigi Formicola, padre di Stefania, uccisa a colpi di pistola dall’ex Carmine d’Aponte, a Sant’Antimo, ha annunciato il cambio di cognome, quello materno, per i due nipotini. I due figli di Stefania si chiameranno Formicola.