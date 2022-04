Aggredisce l’amico a coltellate e lo finisce con una padellata sul cranio a Pastorano (Caserta) Aggredisce l’amico a coltellate, poi lo finisce con una violenta padellata al cranio: fermato un uomo a Pastorano (Caserta). La vittima aveva 47 anni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Aggredito e ucciso all'interno di una roulotte: è il tragico epilogo di una serata di Pasqua passata tra due amici a Pastorano, in provincia di Caserta. L'uomo è stato posto in stato di fermo in attesa che i carabinieri terminino i rilievi di rito e vaglino la sua posizione, mentre il corpo della vittima, di 47 anni, si trova ora nel reparto di Medicina Legale dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove sarà sottoposto nelle prossime ore agli esami autoptici. Sulla vicenda indagano i militari dell'Arma della compagnia di Capua.

Stando a quanto ricostruito finora i due uomini, entrambi di origini ucraine, avevano decido di passare Pasqua assieme all'interno di una roulotte in località Canale, poco distante dal canile comunale. Attorno alle 23, forse a causa dell'eccessivo consumo di alcol, uno dei due ha sferrato diverse coltellate all'altro, per poi finirlo con una violenta padellata al cranio: la vittima aveva 47 anni. A quel punto, l'uomo ha tentato di fuggire ma alcuni passanti lo hanno avvistato e chiamato i soccorsi. L'uomo è stato così fermato dai carabinieri di Capua, mentre il corpo dell'amico è stato portato all'ospedale di Caserta dove verrà sottoposto agli esami autoptici nei prossimi giorni. L'uomo fermato è stato invece sottoposto agli esami tossicologici ed alcolemici, per verificare se avesse assunto sostanze stupefacenti e soprattutto se avesse bevuto in quantità tale da non rendersi conto di cosa stesse facendo. Ignoto il motivo per il quale si sia scagliato contro l'amico: il tutto lascia pensare ad un banale diverbio tra amici per futili motivi.