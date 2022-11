Uccide la nonna a coltellate, la ragazza di 16 anni portata nel carcere di Nisida È stata trasferita nel carcere minorile di Nisida, a Napoli, la ragazzina di 16 anni che ha ucciso a coltellate la notta a Capaccio Paestum.

A cura di Valerio Papadia

Si sono aperte le porte del carcere minorile di Nisida, a Napoli, per la ragazzina di 16 anni che ieri, lunedì 7 novembre, ha ucciso a coltellate la nonna, Ermenegilda Candreva, una donna di 76 anni, a Capaccio Paestum, nella provincia di Salerno. Alle prime luci di questa mattina, martedì 8 novembre, la 16enne – che è vicina a compiere 17 anni – è stata portata nel carcere minorile; anche la ragazza era rimasta ferita nella lite e, prima di essere ascoltata dai carabinieri e finire in carcere, era stata trasportata all'ospedale di Eboli per un taglio riportato a un braccio.

La ragazzina ha confessato: ha ucciso la nonna al culmine di una lite

La tragedia è avvenuta, come detto in precedenza, nella serata di ieri, lunedì 7 novembre, nella cittadina del Cilento. In un appartamento in via Tavernelle, improvvisamente – per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli, che indagano sulla vicenda – tra la donna di 76 anni e sua nipote di 16 è scoppiata una lite.

Secondo quanto avrebbe riferito la ragazzina ai militari dell'Arma, sarebbe stata la nonna a colpirla per prima: la minorenne avrebbe poi afferrato un coltello a serramanico e colpito la nonna alla schiena, uccidendola. La 16enne è stata poi ritrovata per strada sconvolta, in stato confusionale, pochi minuti dopo il delitto: accanto a sé ancora il coltello sporco di sangue con il quale aveva, poco prima, colpito e ucciso sua nonna. L'arma del delitto, nonché la salma della vittima, sono state sequestrate: nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia, che fornirà elementi più chiaria sulla morte della 76enne.