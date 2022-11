Uccide la moglie e poi si toglie la vita: funerali divisi per Rodolfo e Paola a San Mango Si terranno in chiese e momenti separati i funerali di Paola Larocca e Rodolfo Anastasio: una settimana fa l’uomo che uccise la compagna e poi si tolse la vita.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si terranno separatamente i funerali di Rodolfo Anastasio e Paola Larocca a San Mango in Piemonte, entrambi morti la scorsa settimana a San Mangio Piemonte, in provincia di Salerno. L'uomo ha ucciso la compagna a coltellate per poi togliersi la vita impiccandosi da un ponte del cavalcavia dell'A2 Salerno-Reggio Calabria: nella vicenda, rimase ferito anche il figlio che provò a difendere la madre dall'aggressione del padre. Si sono svolte invece in questi giorni le autopsie sui due corpi, con le salme che sono state liberate e per le quali quest'oggi sono stati organizzati due differenti funerali, in orari e chiese diverse.

I funerali separati e in orari diversi

Si terranno entrambi quest'oggi i funerali di omicida e vittima: la prima cerimonia funebre sarà quella di Paola Larocca, in programma alle 11.30 presso la chiesa del Sacro Cuore; poi toccherà a Rodolfo Anastasio, i cui funerali sono in programma alle 15 nella chiesa dei Salesani. Bocche cucite in paese, dove vige ancora incredulità per l'intera vicenda: una città, San Mango Piemonte, che ancora fa fatica a metabolizzare quanto successo appena una settimana fa.

I risultati dell'autopsia

Intanto nei giorni scorsi si sono svolti gli esami autoptici sui corpi di marito e moglie: secondo il referto del medico legale incaricato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, la donna è stata colpita con tre fendenti, in zone vitali, che non le hanno lasciato scampo. Nonostante la corsa in ospedale del figlio, la donna è spirata al San Giovanni Di Dio – Ruggi d'Aragona di Salerno. Il marito invece è deceduto dopo essersi impiccato lungo il cavalcavia che sovrasta l'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, tra gli svincoli di Pontecagnano e San Mango Piemonte.