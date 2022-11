Paola uccisa in veranda a coltellate, Rodolfo impiccato al cavalcavia a San Mango: disposta l’autopsia Rodolfo Anastasio, 56 anni, avrebbe ucciso la moglie Paola Larocca, 55 anni, a coltellate. Poi si sarebbe tolto la vita, suicidandosi. La Procura ha disposto l’autopsia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Gestivano un noto ristorante assieme a Salerno, il "Pinocchio", Rodolfo Anastasio e Paola Larocca, lui 56 anni, lei 55, morti questa mattina a San Mango Piemonte, in provincia di Salerno, in quello che è stato definito un omicidio-suicidio. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Salerno ha aperto una inchiesta, indagini affidate al nucleo investigativo dei carabinieri. Disposta l'autopsia sui corpi dei due coniugi.

L'omicidio dopo la colazione

La coppia, secondo le prime ricostruzioni, stava facendo colazione in una veranda-giardino all'esterno della propria abitazione, quando, per motivi ancora da chiarire, sarebbe scattata l'aggressione. Il 55enne avrebbe accoltellato la donna con diversi fendenti. Almeno 3 le coltellate inferte. In casa, in quel momento, ci sarebbe stato anche uno dei due figli.

Il ragazzo, di 29 anni, allarmato dalle urla, sarebbe accorso da un'altra stanza e avrebbe cercato di fermare l'aggressione, restando ferito ad un dito. Il padre sarebbe poi fuggito in auto, avrebbe raggiunto il vicino cavalcavia dell'autostrada A2, tra gli svincoli di San Mango Piemonte e Pontecagnano Nord, e qui si sarebbe impiccato con una corda, suicidandosi.

La donna morta in ospedale

La moglie è morta poco dopo presso l'Ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, dove era stata trasportata urgentemente da uno dei figli. Per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare. È morta per le ferite riportate. Il magistrato di turno ha disposto l'esame autoptico sulle salme. Dal quale potranno emergere ulteriori elementi utili a chiarire quanto avvenuto.

La coppia abitava in una villetta a schiera, dove i due coniugi vivevano insieme fino a qualche settimana fa. Anastasio, da un po' di tempo, sarebbe andato a vivere altrove. Un elemento che fa ipotizzare che il rapporto di coppia potesse stare attraversando un periodo non positivo. Ma, al momento, si tratta solo di ipotesi. Il padre manteneva, comunque, un buon rapporto con i due figli, un 32enne e un 29enne. Tutte le mattine tornava a casa per fare colazione con i figli e portare a spasso i cani. Ancora da chiarire cosa possa essere accaduto questa mattina.