Maltempo, tromba d'aria a Pontecagnano distrugge uno stabilimento balneare Grossi danni per il maltempo a Pontecagnano, nel Salernitano: una tromba d'aria ha provocato gravi danni a uno stabilimento balneare.

A cura di Valerio Papadia

A partire dalle prime luci di questa mattina, un'ondata di maltempo si è abbattuta su gran parte della Campania: pioggia, temporali, forti raffiche di vento, che in qualche occasione hanno provocato anche disagi e danni. È il caso di Pontecagnano, nella provincia di Salerno, che in mattinata è stata colpita anche da una violenta tromba d'aria, che ha distrutto uno stabilimento balneare, il Ke'e Beach.

Sono stati gli stessi titolari del lido, attraverso i profili social dell'attività, a diffondere le immagini degli ingenti danni provocati dalla tromba d'aria. "Amici. Stamattina presto una tromba d’aria ha colpito il Ke’e Beach. Ha spazzato via di tutto. Lettini, il bar esterno completamente distrutto. È stato un risveglio terribile. Rimettere tutto a posto in poco tempo è necessario per evitare che arrivi un’altra tromba d’aria e ci faccia smarrire altro se tra di voi, amici nostri, c’è qualcuno libero da impegni stamattina e volesse darci una mano, ci aiutereste davvero. Il tempo è poco e c’è un disastro da sistemare. Grazie sempre per il supporto" hanno scritto a corredo di un video che mostra la devastazione della tromba d'aria.

Il maltempo che ha colpito la Campania ha provocato danni anche a Napoli, dove sono crollati due alberi, sia al Vomero che a Soccavo, senza provocare per fortuna nessun danno. Disagi anche per i trasporti: le piogge hanno allagato alcune stazioni della Circumvesuviana, bloccando i treni, mentre i collegamenti marittimi veloci con le isole sono stati interrotti.