Infermiere pretende un prelievo di sangue subito, poi insulta due colleghe all'ospedale San Paolo di Napoli A rendere noto quanto accaduto nel nosocomio di Fuorigrotta sono state le sigle sindacali Cisl Fp, Nursind e Nursing Up, che condannano fermamente l'aggressione.

A cura di Valerio Papadia

Ennesima aggressione a Napoli ai danni del personale sanitario. Questa volta, però, a rendersi protagonista della violenza non è stato un paziente o un suo parente, bensì un infermiere – anche sindacalista – che ha aggredito verbalmente e insultato due colleghe all'ospedale San Paolo, nosocomio di Fuorigrotta, quartiere della periferia Ovest della città. A denunciare quanto accaduto sono state le sigle sindacali Cisl Fp, Nursind e Nursing Up, che condannano fermamente l'aggressione. Stando a quanto si apprende, l'infermiere sindacalista sarebbe arrivato in ospedale pretendendo subito un prelievo: al diniego delle due infermiere, l'uomo le avrebbe insultate e aggredite verbalmente.

"Un episodio grave – scrivono i sindacati in una nota congiunta – un vero e proprio episodio di ‘Bullismo Sindacale', che ha mortificato, umiliato e scosso le due lavoratrici soprattutto da un punto di vista psicologico e di stress da lavoro correlato. Un episodio che purtroppo si aggiunge ad altri già documentati anche da altre organizzazioni sindacali, che sta generando all’interno dell’ospedale un clima di terrore e sfiducia a cui chiediamo di mettere subito fine. Su questa brutta vicenda come organizzazioni sindacali siamo pronti a dare il massimo sostegno e aiuto alle colleghe coinvolte, con tutti i mezzi a nostra disposizione, anche costituendosi parte civile in un probabile processo".

"Chiediamo all’organizzazione sindacale a cui appartiene tale soggetto di prendere immediatamente le dovute distanze per il comportamento violento e minaccioso tenuto nei confronti delle due donne lavoratrici, e soprattutto chiediamo alla direzione sanitaria, alla direzione strategica e in particolare al Direttore Generale sempre attento sul fenomeno delle aggressioni sul lavoro, di intervenire in maniera netta e decisa nella difesa senza se e senza ma delle due donne lavoratrici , un intervento atto a dimostrare tutta la vicinanza e la solidarietà della direzione strategica alle due colleghe coinvolte in questa triste vicenda" si legge ancora nella nota.

A chiedere che l'infermiere violento venga allontanato dal sindacato a cui appartiene è anche l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che da anni denuncia le aggressioni ai danni del personale sanitario soprattutto a Napoli e provincia. "Ci auguriamo che la direzione generale della Asl Napoli 1 Centro prenda i dovuti provvedimenti nei confronti di questo infermiere/sindacalista dell’ospedale San Paolo e che la sigla sindacale alla quale appartiene lo allontani senza se e senza ma" scrive l'associazione.