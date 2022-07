Uccide commerciante a martellate e manda cliente in coma: arrestato a Monteforte Irpino È stato arrestato e trasferito in carcere il 24enne Roberto Omo: è accusato di avere ucciso un commerciante e ferito un cliente a Monteforte Irpino (Avellino).

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Avrebbe preso due martelli tra quelli esposti e avrebbe cominciato a danneggiare gli scaffali, per poi colpire il titolare dell'esercizio commerciale e un cliente che aveva cercato di fermarlo. Ricostruzione ancora al vaglio, per la mattinata di follia a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, che si è conclusa con un bilancio tragico: un 56enne cinese morto al Moscati di Avellino, un 50enne bulgaro ricoverato in coma nello stesso ospedale. Il responsabile, un 24enne nigeriano, è stato bloccato poco dopo e per lui ieri sono scattate le manette: accusato di omicidio volontario e tentato omicidio, è stato rinchiuso nel carcere di Avellino.

È accaduto ieri mattina in contrada Alvanella, nel negozio di prodotti cinesi Beautiful Center, gestito dalla vittima, Gao Yuan Cheng, da tempo residente in Italia e per tutti Franco. Tra l'uomo e il 24enne Robert Omo pare non ci fosse nessun pregresso: nessuna lite, nessuno screzio. E nemmeno ieri mattina ci sarebbero state discussioni: il giovane sarebbe entrato nel negozio e, senza apparente motivo, avrebbe cominciato a danneggiare gli arredi. Cheng sarebbe quindi intervenuto e sarebbe stato colpito più volte alla testa. Stessa reazione nei confronti di un cliente, un 50enne bulgaro, Krasimir Petrov Tsankov, anche lui preso a martellate.

Subito dopo Omo, guadagnata l'uscita, avrebbe tentato di aggredire una donna con la figlia piccola ma sarebbe stato bloccato dopo una colluttazione da alcuni passanti e dai dipendenti di un negozio vicino. Le due vittime erano state trasportate in ospedale; il commerciante è deceduto poco dopo, mentre il cliente è tuttora ricoverato in Rianimazione e in condizioni critiche: ha riportato gravi danni alla scatola cranica ed è stato sottoposto ad una craniectomia decompressiva, è in coma. Omo, trattenuto fino all'arrivo delle forze dell'ordine è stato consegnato ai carabinieri di Baiano; in serata è stato disposto l'arresto e l'uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Avellino.