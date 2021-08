Ubriaco in giro con un’ascia per le strade di Montella: fermato dai carabinieri Un sessantenne di Montella, nell’Avellinese, fermato a bordo della propria automobile: visibilmente ubriaco, girava armato d’ascia e si è rifiutato di fornire le proprie generalità e di sottoporsi al test alcolemico. Denunciato per porto d’armi od oggetti atti ad offendere, rifiuto di fornire le proprie generalità e di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Va in giro armato di ascia, visibilmente ubriaco: e incrociati i carabinieri, rifiuta anche di sottoporsi ai test alcolemici e di fornire le proprie generalità. Alla fine è stato fermato e denunciato dai militari dell'Arma per porto d'armi od oggetti atti ad offendere, rifiuto di fornire le proprie generalità e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza.

L'uomo era a bordo della propria automobile a Montella, nella provincia di Avellino, quando è incappato in un normale controllo effettuato da parte dei carabinieri dell'Aliquota Radiomobile. L'automobilista si è immediatamente alterato: non ha voluto fornire le proprie generalità e, nonostante "l'evidente sintomatologia" come spiegano i carabinieri, ha rifiutato anche di sottoporti all'alcol test. A quel punto, i militari dell'Arma hanno esteso i controlli anche alla vettura, trovando al suo interno anche un'ascia della quale l'uomo non ha saputo giustificare la presenza in auto. Alla luce di quanto emerso, è scattato da una parte il sequestro dell'ascia, mentre per lui i carabinieri hanno notificato una denuncia a piede libero per tutti e tre i reati contestatigli. Dalla successiva identificazione in caserma, l'uomo è risultato essere un sessantenne del posto, originario della stessa Montella, già noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia. Dovrà ora rispondere di porto d'armi od oggetti atti ad offendere, rifiuto di fornire le proprie generalità e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza alla Procura della Repubblica di Avellino.