Ubriaco alla guida, causa un’incidente: ferita una donna, l’uomo è un sorvegliato speciale Un sorvegliato speciale si è messo alla guida della propria auto in stato di ebrezza, causando un incidente nel quale è rimasta ferita una donna.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha tamponato una vettura mentre era in stato di ebrezza, provando poi a scappare senza prestare soccorso: non solo, ma si trattava anche di un sorvegliato speciale, con l'obbligo di non uscire se non a determinati orari ed il divieto di soggiorno nel come comune di residenza. Nel tamponamento, ha mandato la donna alla guida dell'altra automobile in ospedale per le ferite riportate: alla fine, è stato arrestato ed è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Tutto è accaduto nella tarda serata di ieri nella frazione Carano di Sessa Aurunca: qui un 30enne di Cellole si è messo alla guida della sua Fiat Panda in stato di ebrezza, finendo per tamponare una Chevrolet Matiz condotta da una 65enne. Nell'impatto, la donna è rimasta ferita, ma l'uomo non si è fermato ed ha continuato la sua corsa: poco prima, era arrivato ad alta velocità, al punto che in tanti avevano segnalato quell'automobile sfrecciare ai carabinieri, arrivati sul posto poco dopo l'impatto.

Dai controlli, è emerso che l'uomo era già sottoposto alla sorveglianza speciale, con divieto di soggiorno nel comune di residenza per anni tre e con l’obbligo di non uscire dalla sua abitazione prima delle 06.00 e di non rientrarvi dopo le 20.00 senza comprovati motivi. Alla fine, per il 30enne è scattato l'arresto per violazione alle prescrizioni della sorveglianza speciale di p.s., omissione di soccorso e resistenza a pubblico ufficiale. La donna, portata intanto dal personale del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Piedimonte Matese, se la caverà con dieci giorni di prognosi per contusioni multiple e lombalgia post-traumatica.