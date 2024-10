video suggerito

Turisti a Napoli, la carica dei 170mila: ondata di visitatori, la città ha fatto il pieno Il weekend di sole e temperature miti e i musei aperti premiano Napoli: ondata di 170mila visitatori nello scorso fine settimana.

I presupposti c'erano tutti: la bella giornata dell'ottobrata (addirittura c'è gente che è andata a mare) siti d'arte e musei aperti per la giornata del Fai. E poi l'attrattività di Napoli in questa fase per una vacanza breve e (relativamente) low cost. E così tra giovedì 10 e domenica 13 la città partenopea ha fatto il pieno di turisti. I dati sono quelli dell'Osservatorio turistico urbano del Comune di Napoli: 170mila visitatori per quattro notti.

Dice l'assessora al Turismo, Teresa Armato:

Oltre ai gruppi di turisti che hanno affollato le vie del centro storico, sono tantissime le persone che sono arrivate in città per le Giornate Fai anche nei siti comunali, per seguire le esibizioni delle automobili e delle moto sportive della rassegna "Vesuvio Motor Show" a Sant’Erasmo e partecipare alla passeggiate nei parchi per "Vespero Napoletano" o negli ospedali storici. Senza contare il seguito della Maratona di Napoli sul Lungomare e i numerosi curiosi in fila per farsi un selfie con l’opera di Gaetano Pesce in piazza Municipio.

Folla in piazza Plebiscito

Per le Giornate FAI del 12 e 13 ottobre, Napoli segna un altro record: l’Ipogeo della Chiesa di San Francesco di Paola in piazza del Plebiscito con 4.200 visite è il secondo sito più visitato di Italia; in più, registra buoni numeri per le visite anche Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli.

"Gloria" anche per il pur contestato totem-installazione di Gaetano Pesce, il "Pulcinella" di piazza Municipio con migliaia di persone che hanno fatto video e foto e addirittura un flash mob musicale nella serata di ieri. Sul fronte trasporti e viabilità i problemi di sempre: scarsa organizzazione nelle stazioni della metropolitana per veicolare l'afflusso di turisti italiani e stranieri: tantissimi erano in fila alle emettitrici di biglietti poiché ignoravano che a Napoli, come in molte altre grandi città, si può pagare il biglietto di metro e funcolare direttamente con la carta di credito contactless. Il traffico veicolare ha scontato i problemi di sempre soprattutto alle uscite della Tangenziale, su via Marina e piazza Municipio, in zona piazza Dante-Museo e al Vomero.