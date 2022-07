Turista asiatico scippato dell’orologio da 400mila euro ai tavolini del bar di Santa Lucia Un turista indonesiano è stato scippato mentre era ai tavolini di un bar a Santa Lucia, nel centro di Napoli: bottino un orologio Richard Mille da 400mila euro.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Lo hanno notato mentre era seduto al tavolino di un bar di via Santa Lucia, nel centro di Napoli. Evidentemente turista, al polso un orologio prezioso. E a quel punto non hanno perso tempo: uno è rimasto sullo scooter, l'altro si è fiondato sulla vittima, un turista indonesiano ospite di un hotel del lungomare. Questione di pochi secondi, e nel bottino dei rapinatori di turno è finito un orologio da centinaia di migliaia di euro.

È successo nel pomeriggio di sabato davanti all'Officina Ba-Bar, uno dei locali più frequentati della zona di Santa Lucia. L'uomo era seduto ai tavoli esterni, sul marciapiede. A un passo dalla carreggiata. Centro di Napoli, zona ricca di turisti e "pattugliata" dagli scippatori, sempre alla ricerca di oggetti preziosi da arraffare. L'orologio in questione è subito stato notato: era un Richard Mille, tra i più preziosi: valore di mercato, 400mila euro.

Dinamica classica: uno dei rapinatori è sceso dallo scooter, ha strappato l'orologio ed ha raggiunto il complice, ed i due si sono dileguati. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che sono intervenuti sul posto e hanno avviato gli accertamenti; possibile che il raid sia stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

Tre settimane fa a finire vittima dei rapinarolex era stato l'attore francese Daniel Auteuil, a Napoli per uno spettacolo al Teatro Mercadante, scippato mentre era in taxi in via Nuova Marina, all'altezza dell'hotel Salgar; gli avevano portato via un Patek Philippe da 39mila euro. Tra i tanti attestati di solidarietà, quello del Comune di Napoli, che gli aveva regalato uno Swatch "Azzurrissimo modello Napoli".