Daniel Auteuil scippato dell’orologio da 39mila euro a Napoli, il Comune gliene regala uno di plastica A Daniel Auteuil, l’attore francese derubato di un prezioso orologio a Napoli, il Comune ha donato uno Swatch dedicato alla città partenopea.

Teresa Armato, Cafiero De Raho e Daniel Auteuil

Daniel Auteuil ricorderà sicuramente questi giorni napoletani: è arrivato con al polso un orologio Patek Philippe del valore di 39 mila euro ed è tornato a casa con uno Swatch da 100 euro, un "Azzurrissimo modello Napoli", gentile omaggio del Comune che ieri l'assessore al Turismo Teresa Armato ha consegnato all'attore francese, vittima di uno scippo lunedì, mentre era in taxi, appena giunto in città dove ha tenuto uno spettacolo al Teatro Mercadante.

Ieri il sindaco Gaetano Manfredi e l'ex procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero de Raho, presidente del cda del Mercadante, avevano espresso solidarietà all'artista. Daniel Auteuil non ha voluto commentare in alcun modo l'accaduto. Da fonti comunali si è appreso che, in un colloquio telefonico con Manfredi avrebbe affermato che si tratta di «cose che possono accadere nelle grandi città», dunque a Napoli come in altri luoghi.

Tantissimi i commenti mortificati dei partenopei sotto la pagina Instagram dell'artista transalpino: «Napoli non è solo questo, torni presto in città». E ieri in diretta in radio, alla Zanzara, l'attore si è pure dovuto sentir apostrofare come fesso da Flavio Briatore – ormai commentatore dei fatti partenopei – «I ladri fanno il loro mestiere – ha detto -. Io vado in giro con uno Swatch».