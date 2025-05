video suggerito

Turista scala il Vesuvio e si sente male, salvato con l’elicottero: è ricoverato all’Ospedale del Mare Il turista si è sentito male sul Monte Somma. Soccorso da Protezione Civile, 118 e Soccorso Alpino e ricoverato a Napoli. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Escursionista si sente male dopo la scalata sul Vesuvio. Colto da improvviso malore si accascia a terra e chiede aiuto. Soccorso dal personale della Protezione Civile, viene chiamato l'elicottero del 118, che con l'ausilio del soccorso alpino lo trasporta d'urgenza all'Ospedale del Mare, dove viene ricoverato. L'episodio è accaduto sabato 3 maggio, a metà mattinata. L'escursionista si era sentito male una volta arrivato sulla cima del Monte Somma, dove si era recato per assistere alla tipica festa religiosa di questi giorni, ma, complice la fatica, si è sentito male ed ha chiesto aiuto a persone già sul posto.

Turista si sente male sul Monte Somma, trasportato all'Ospedale del Mare

Tra queste vi era personale della Protezione Civile "Coordinamento Vesuvius" che ha avvisato sia il CNSAS per vie brevi che la Centrale Operativa 118 competente per territorio. Il personale della Protezione Civile ha fornito le coordinate precise del sito e, successivamente, agevolato l'intervento tecnico-sanitario. Una squadra del Soccorso Alpino Speleologico è partita alla volta di Somma Vesuviana, mentre l'elisoccorso 118 di Napoli è decollato dall'aeroporto di Capodichino, giungendo sul posto in breve tempo, e sbarcando il Tecnico di Elisoccorso assieme al resto dell'equipe sanitaria. Il paziente è stato quindi valutato e stabilizzato, ed alla fine imbarcato a bordo tramite verricello, per essere infine trasportato presso l'Ospedale del Mare.