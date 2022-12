Turista pedinato e rapinato dell’orologio da 50mila euro a Napoli, preso scippatore É scattato un fermo per lo scippo di un orologio da 50mila euro, avvenuto a Napoli lo scorso 20 ottobre; la vittima, un turista, era stata pedinata e aggredita.

A cura di Nico Falco

Lo avevano pedinato fino all'hotel e, quando era sceso dal taxi, lo avevano aggredito. Una mossa fulminea e subito la fuga in scooter, con un orologio da 50mila euro stretto nel pugno. Episodio che risale allo scorso 20 ottobre, e che ha portato al fermo di un uomo, identificato come uno dei responsabili e finito agli arresti domiciliari con l'accusa di furto con strappo.

Il provvedimento, firmato dal gip di Napoli su richiesta della Procura, è stato eseguito mercoledì scorso, 7 dicembre, dagli agenti del commissariato San Ferdinando. La vittima è un turista statunitense, finito nel mirino dei criminali mentre era ancora nel traffico in auto: probabilmente in "giro di perlustrazione" alla ricerca di obiettivi da assalire, due scippatori si erano accorti del costoso orologio al polso dell'uomo e avevano cominciato a seguirlo, in attesa del momento giusto per passare all'azione.

Le circostanze erano apparse favorevoli quando, sul corso Vittorio Emanuele, il taxi si era fermato nei pressi di un hotel. Il turista era sceso dal veicolo e lo scooter subito gli si era affiancato; il passeggero aveva afferrato il quadrante, con uno strattone aveva spezzato il cinturino e la coppia era scappata. Pochi secondi e si erano già dileguati.

In seguito alla denuncia i poliziotti hanno esaminato le telecamere di sorveglianza della zona e quelle del tragitto percorso in taxi, scoprendo così che lo scooter stava seguendo l'automobile già da diversi chilometri. Al termine delle indagini è arrivata la misura cautelare per A. S., sottoposto agli arresti domiciliari, mentre sono ancora in corso indagini per identificare il complice.