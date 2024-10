video suggerito

Turista investito mentre attraversa la strada: ancora un incidente in via Marina Un uomo è stato investito mentre attraversava la strada in via Marina, di fronte al Porto di Napoli, nella stessa zona in cui, nemmeno un mese fa, è stata investita e uccisa la 42enne Valeria Vertaglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Ancora un incidente in via Marina, di fronte al Porto di Napoli: un turista è stato investito mentre attraversava la strada. A raccontare quanto accaduto è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che sui suoi canali social ha pubblicato anche la foto dei soccorsi giunti sul posto dopo l'incidente e la testimonianza di un cittadino: "Buonasera Borrelli nell’attraversare le strisce pedonali un turista in via marina é stato investito, nonostante questo i taxi le auto con forte velocità continuavano a correre nella corsia preferenziale. Le invio le foto dell’accaduto alle 19.10 con la speranza che un giorno si possano trovare soluzioni per questa strada fuori ogni norma di civiltà. Grazie sempre per il suo impegno".

Proprio in via Marina, nella stessa zona, nemmeno un mese fa, il primo ottobre scorso, venne investita e uccisa Valeria Vertaglio, una donna di 42 anni, travolta da un'automobile mentre attraversava la strada dopo aver accompagnato i figli a scuola. Soltanto il giorno dopo, il 2 ottobre, nello stesso tratto, due scooter si sono scontrati: nell'impatto sono rimaste ferite due persone, che sono state portate in ospedale.