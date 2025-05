Turista investe una donna in via Toledo e scappa: rintracciato in Sicilia e denunciato dopo due settimane

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Via Toledo

Gli agenti della Polizia Municipale di Napoli sono riusciti a fare piena luce su un incidente avvenuto lo scorso 24 aprile in via Toledo, nel cuore della città, dove una donna di 80 anni era stata investita da un'auto, il cui conducente era poi fuggito senza prestare soccorso; la donna era poi stata ricoverata in codice rosso all'ospedale Cardarelli. Il conducente della vettura è stato identificato e denunciato: si tratta di un turista siciliano, che in quei giorni si trovava in vacanza a Napoli con la famiglia.

Giunti, lo scorso 24 aprile, sul luogo dell'incidente, gli agenti dell'Unità Operativa Avvocata della Polizia Municipale partenopea si trovarono in difficoltà ad effettuare i rilievi del caso, per colpa della fitta pioggia che aveva cancellato le tracce del sinistro. Gli agenti si sono avvalsi allora delle immagini delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali presenti in via Toledo, grazie alle quali sono riusciti a identificare il veicolo che aveva investito l'anziana donna, risultato di proprietà di un uomo residente in Sicilia, in quei giorni a Napoli.

Pertanto, grazie alla collaborazione della Polizia Municipale di Messina, luogo di residenza del presunto investitore, gli agenti hanno rintracciato l'uomo, il quale ha ammesso le sue responsabilità: per lui è scattata la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per omissione di soccorso; la sua patente è stata ritirata ed è stata inviata alla Prefettura per la successiva sospensione.