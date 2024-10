Turista americano scippato dell’orologio di lusso ai Quartieri Spagnoli: arrestato un 34enne

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Non un biglietto da visita molto lusinghiero per i tanti turisti che vengono a visitare Napoli quanto accaduto ai Quartieri Spagnoli, nel cuore della città, a un turista americano, che è stato scippato del prezioso orologio che portava al polso. L'episodio si è verificato lo scorso 11 ottobre in vico Speranzella, ma soltanto nelle scorse ore la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 34 anni, con precedenti anche specifici, indiziato del furto con strappo ai danni del turista americano.

Le indagini, condotte dagli agenti del commissariato Montecalvario, si sono avvalse della testimonianza fornita dalla vittima e dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e hanno permesso ai poliziotti di ricostruire le fasi del furto con strappo. Il 34enne si sarebbe avvicinato al turista, scippandolo del prezioso orologio, salvo poi fuggire a bordo di uno scooter, guidato da un complice.

Dopo essere risaliti alla sua identità, i poliziotti hanno rintracciato il 34enne nella zona della Pignasecca e hanno effettuato un controllo nella sua abitazione, rinvenendo i capi di abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati per commettere il reato; pertanto, l'uomo è stato arrestato e portato in carcere, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.