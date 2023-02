Turista americana si frattura la caviglia sui monti nel Casertano, salvata da alpini e 118 La donna stava percorrendo un sentiero nella zona di Mondragone, assieme ad altri escursionisti, quando è rimasta ferita per una caduta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Turista americana cade e si ferisce alla caviglia, con una sospetta frattura, sui monti nel Casertano. Il dramma si è consumato oggi pomeriggio. La donna, originaria degli Stati Uniti d'America, è caduta mentre percorreva il sentiero CAI 701, nel territorio appartenente al Comune di Mondragone, in provincia di Caserta.

Cade e si frattura la caviglia

Nella caduta, la donna ha riportato un trauma alla caviglia destra, una sospetta frattura, appunto, che le ha reso impossibile continuare il percorso assieme ai suoi compagni di gita. A quel punto è stata allertata la macchina dei soccorsi. La guida che accompagnava il gruppo di escursionisti ha contattato direttamente il soccorso alpino e speleologico della Campania (CNSAS) che per competenza ha inoltrato l’allarme anche al 118.

Soccorsa da alpini e 118

Sul posto sono subito arrivate due squadre di tecnici CNSAS e il personale sanitario del 118. I soccorritori, dopo aver stabilizzato l’escursionista ferita, insieme all’equipe dell’ambulanza del 118, hanno provveduto a trasportare la donna ferita su una barella portantina fino alla strada. Qui, la statunitense è stata caricata sull’ambulanza e quindi trasportata in ospedale per le cure mediche del caso. Le sue condizioni ad ogni modo non sono giudicate gravi. Non è la prima volta, purtroppo, che si verificano episodi del genere.

Incidenti ed infortuni sui monti possono capitare anche agli escursionisti più esperti. Spesso, però, le vittime sono soprattutto escursionisti poco avvezzi, che si approcciano a nuovi sentieri oppure che non hanno tutta l'attrezzatura adatta per intraprendere il cammino. Per questi motivi, il soccorso alpino della Campania invita sempre alla massima prudenza.