Il Villaggio della Mozzarella apre il 4 e 5 maggio nel Casertano: l'ingresso è gratuito Il 4 e 5 maggio 2024 il Villaggio della Mozzarella aprirà ad Alvignano, nella provincia di Caserta: degustazioni, spettacoli e concerti. L'ingresso è gratuito.

A cura di Valerio Papadia

È uno dei prodotti alimentari più conosciuti e apprezzati della Campania: la mozzarella di bufala campana Dop. E allora ecco che, ad Alvignano, nella provincia di Caserta, il 4 e 5 maggio 2024 arriva il Villaggio della Mozzarella, una due giorni per celebrare questo prodotto, fiore all'occhiello della gastronomia locale: degustazioni, spettacoli e concerti, a cui si potrà assistere gratis, dal momento che l'ingresso alla manifestazione è gratuito.

La manifestazione – che rientra nel tradizionale Festival di Alvignano – si svolgerà in piazza Notarpaoli: i visitatori avranno la possibilità di assaggiare le prelibatezze di tre caseifici della zona (Il Casolare, Caseificio Ponticorvo, I Lattai Ponticorvo); non mancheranno anche dimostrazioni e laboratori di filatura della mozzarella per i più piccoli. Spazio, come detto, anche a spettacoli e concerti, presentati dal conduttore radiofonico Gianni Simioli: sul palco in piazza, tra il 4 e il 5 maggio, si alterneranno artisti come 99 Posse, Tartaglia, Vesuviano, Gabriele Esposito e tanti altri.