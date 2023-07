Turista 15enne violentato sulla nave da crociera, attirato in cabina con un tranello. Arrestato nega le accuse In carcere l’inserviente 54enne accusato di avere violentato un 15enne su una nave da crociera a Napoli; l’uomo lo avrebbe attirato in trappola con una scusa.

A cura di Nico Falco

È stato convalidato l'arresto dell'inserviente 54enne honduregno arrestato dalla Polizia marittima con l'accusa di avere violentato un turista spagnolo 15enne sulla nave da crociera su cui lavorava. Davanti al gup l'uomo ha negato gli addebiti ma il giudice, anche sulla base delle testimonianze raccolte, non gli ha creduto ed ha disposto per lui la detenzione in carcere. I fatti contestati risalgono allo scorso 24 giugno, mentre la nave, che stava facendo una crociera nel Mediterraneo, si trovava ancorata nel porto di Napoli e il ragazzino era da solo.

Turista 15enne violentato sulla nave da crociera a Napoli

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Emanuele De Franco, magistrato della IV sezione dell'ufficio inquirente partenopeo, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone. L'indagato è stato trasferito nel carcere napoletano di Poggioreale, è accusato di violenza sessuale aggravata. Gli abusi sarebbero avvenuti all'interno della cabina occupata dalla famiglia, originaria di Alicante, in Spagna; i genitori, che in quei momenti stavano visitando la città, erano stati avvisati da un altro figlio, più grande, col quale il 15enne si era confidato.

Attirato nella cabina con un tranello

L'inserviente avrebbe tentato l'approccio col giovane due volte. La prima lo avrebbe fermato mentre tornava dalla piscina alla cabina perché aveva dimenticato l'asciugamano; poco dopo lo avrebbe attirato nella cabina con un tranello, dicendo di avere qualcosa da dargli, e lo avrebbe violentato. Il ragazzo sarebbe riuscito a far allontanare l'aggressore e subito dopo ha raccontato l'accaduto al fratello.

Nei giorni successivi la Polizia marittima, su delega del pm, ha acquisito materiale per le indagini, mentre la nave era ormeggiata nel porto di Genova, una delle tappe della crociera nel Mediterraneo; sono stati sentiti diversi altri passeggeri. Il magistrato incaricato del fascicolo ha chiesto un incidente probatorio, che con tutta probabilità si svolgerà, in modalità protetta, nei prossimi giorni.