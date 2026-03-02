napoli
video suggerito
video suggerito

Tumore scambiato per un ematoma, morto 14enne: verso il processo per un medico

Concluse le indagini per la morte di Carmine Puccinelli, 14enne morto nel 2023 a Capua: si va verso il processo per un medico, che non avrebbe diagnosticato un tumore da cui il ragazzo era affetto.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine

Si sono concluse dopo oltre due anni le indagini sulla morte di Carmine Puccinelli, ragazzino di 14 anni deceduto nel dicembre del 2023 per un tumore al ginocchio che, secondo l'accusa, venne inizialmente scambiato per un ematoma. Gli inquirenti contestano il reato di omicidio colposo nei confronti di un medico di una clinica di Capua, nella provincia di Caserta, che avrebbe omesso la diagnosi corretta: secondo l'accusa, infatti, sul 14enne sarebbero stati omessi o ritardati accertamenti specialistici che non avrebbero consentito una diagnosi tempestiva della malattia oncologica,

La notizia è stata resa nota dallo Studio Associati Maior, che assiste legalmente la famiglia di Carmine Puccinelli. "Non è una battaglia simbolica. È una richiesta di giustizia concreta. Quando un tumore viene scambiato per un ematoma e un adolescente perde la vita, lo Stato ha il dovere di accertare ogni responsabilità in modo rigoroso e trasparente. L’inizio del processo, che ci auspichiamo potrà essere disposto a breve, è il primo vero passo verso la verità" hanno dichiarato gli avvocati Francesco Sorrentino, Pierlorenzo Catalano e Filippo Castaldo. I legali sottolineano che il processo non restituirà la vita a Carmine Puccinelli, ma rappresenta un punto fondamentale per combattere per il diritto alla salute e per diagnosi tempestivo e rispetto della diligenza professionale.

Caserta
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Domani l'autopsia sul corpo del piccolo Domenico, morto dopo il trapianto al Monaldi
Domenico, morto al Monaldi, le chat durante il trapianto: "Se lo tengono sulla coscienza". Un'ora per scongelare il cuore
Morte di Domenico trapiantato con un cuore "bruciato", tutti gli errori ricostruiti dagli ispettori
Morte di Domenico, il chirurgo definì il cuore "perfettamente prelevato e integro". La mamma: "Sconcertata"
Roberto Fico ha saputo del caso dai giornali. Ma la Tutela Salute della Regione Campania sapeva
La storia del piccolo Claudio, morto nel 2023 al Monaldi: "Per noi quell'ospedale era un'eccellenza"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views