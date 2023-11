Tumore al seno, arriva un nuovo trattamento radioterapico per la prima volta in Italia Arriva in Italia per la prima volta una nuova terapia radioterapica per il tumore al seno presso la Casa di Cura Villa Maria di Mirabella Eclano (Avellino)

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Casa di Cura Villa Maria a Mirabella Eclano

Un nuovo trattamento radioterapico, per la prima volta in Italia, per la cura del tumore al seno. L'innovazione arriva alla Casa di Cura "Villa Maria" di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, grazie ad una partnership con aziende internazionali specializzate nelle tecnologie mediche. In particolare, il sistema "ExacTrac Dynamic" è arrivato nel centro irpino grazie alla collaborazione dell'UPMC Hillman Cancer Center di Villa Maria ed i tedeschi della Brainlab.

La nuova tecnologia prevede la scansione simultanea della superficie corporea e delle strutture anatomiche interne della paziente, fornendo così un posizionamento di alta precisione ed un monitoraggio accurato per tutta la durata del trattamento. Il sistema ExacTrac Dynamic, inoltre, supporta la tecnica del Deep Inspiration Breath Hold, particolarmente utile nel trattamento del tumore al seno della mammella sinistra perché permette di ridurre la dose di radiazioni al cuore, diminuendo così il rischio di tossicità cardiaca. Si tratta del primo centro in Italia che offre questa procedura ai pazienti. Lo stesso personale del Centro ha ricevuto una formazione specializzata per poter utilizzare al meglio le nuove tecnologie disponibili e migliorare la qualità delle terapie per i pazienti. Già nel 2021, l'UPMC Hillman Cancer Center Villa Maria aveva introdotto il sistema Brainlab ExacTrac Dynamic per monitorare il posizionamento del paziente prima e durante il trattamento, contribuendo a monitorare diversi tipi di trattamenti clinici di alta precisione, tra cui metastasi encefaliche, lesioni cerebrali, spinali e ossee.