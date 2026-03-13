napoli
Truffe telefoniche a Napoli, decine di cellulari, sim e Iban scoperti nella cameretta di 22enne: denunciato

Denunciato un ragazzo di 22 anni napoletano: in casa al centro storico di Napoli trovati cellulari, sim e Iban di conti correnti.
A cura di Pierluigi Frattasi
Decine di telefonini, sim e indirizzi Iban di conti correnti e carte di credito scoperti a casa di un insospettabile 22enne napoletano, al centro storico di Napoli. L'operazione della Polizia Locale di Napoli, coordinata dalla Procura della Repubblica, è scattata ieri mattina, giovedì 12 marzo. Il personale dell'Unità Operativa Avvocata ha bussato alla porta di casa, dove il giovane vive con la sua famiglia. I caschi bianchi hanno effettuato una perquisizione dell'appartamento, dei veicoli e personale sia nei confronti del ragazzo che dei suoi familiari. Il giovane è accusato del reato di truffa effettuata utilizzando telefono cellulare e conto corrente bancario.

Il ragazzo di 22 anni è stato denunciato

Al termine dell'intera operazione, i poliziotti municipali hanno sequestrato, per conto della Procura delegante, vari cellulari, svariate sim e numerosi documenti relativi a molteplici conti correnti e carte di credito. Tutto materiale sul quale adesso ci saranno ulteriori indagini ed accertamenti da parte degli investigatori, per capire se sia stato utilizzato in operazioni fraudolente. Non solo. Perché i caschi bianchi, durante l'ispezione hanno scoperto anche 25 bustine confezionate di hashish-marijuana di 2 grammi ciascuna, una ulteriore busta di 40 grammi circa della stessa sostanza, due bilancini di precisione e sei tritaerba. Insomma, tutti strumenti utili al confezionamento delle singole dosi. A quel punto, è scattato il sequestro di tutto il materiale, compresi anche 1.800 euro circa in contanti. Nei guai il giovane 22enne. Su disposizione del magistrato di turno, il ragazzo è stato denunciato all'autorità giudiziaria in stato di libertà.

