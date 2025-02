Truffe agli anziani, lo spot con Lino Banfi trasmesso al cinema ad Avellino

video suggerito

Ad Avellino lo spot informativo contro le truffe agli anziani viene trasmesso anche nei cinema; l'iniziativa nella campagna di prevenzione del Comando Generale dei Carabinieri.

A cura di Nico Falco

Viene trasmesso anche nelle sale cinematografiche di Avellino lo spot con Lino Banfi e un comandante di stazione dei carabinieri per sensibilizzare e informare contro le truffe agli anziani, odioso fenomeno che negli ultimi tempi sta facendo registrare un aumento del numero dei casi in tutta Italia. L'iniziativa del Comando Provinciale di Avellino segue il solco della vasta campagna avviata dalla scorsa estate dal Comando Generale dell'Arma, che ha diffuso lo spot con il popolare attore per illustrare le strategie più comuni adottate dai truffatori e mettere in guardia le potenziali vittime.

Lo spot informativo viene trasmesso prima dell'inizio del film e durante gli intervalli, la scelta è ricaduta sul grande schermo per raggiungere un pubblico ancora più ampio, sfruttando un ambiente di socializzazione e condivisione. Le truffe agli anziani, come evidenziato più volte anche dalle forze dell'ordine, non rappresentano soltanto un danno economico: l'impatto sulle vittime, che si rendono conto di essere state raggirate contando proprio su un loro momento di confusione, può essere devastante a livello emotivo.

"L'Arma dei Carabinieri – scrive in una nota il Comando di Avellino – continuerà a promuovere incontri mirati e nuove strategie comunicative per rafforzare la consapevolezza e la sicurezza della popolazione. Grazie alla sinergia tra Carabinieri, comunità locali, sale cinematografiche e organi d’informazione, il messaggio di legalità e tutela sociale potrà diffondersi con ancora maggiore efficacia, contribuendo a rendere il territorio più sicuro e attento alla protezione delle fasce più deboli. Diffondere consigli utili per prevenire le truffe e sostenere i nostri anziani resta una priorità. Attivare reti di supporto sociale e familiare è fondamentale per proteggere le persone più esposte a questi raggiri e per garantire una maggiore sicurezza all’intera comunità".