video suggerito

Truffe agli anziani, 17 arresti a Napoli. Scoperto anche il copione con le frasi da dire per raggirare le vittime Le truffe messe a segno dalla banda a Napoli, ma soprattutto a Roma e nel Lazio. I carabinieri hanno scoperto anche una sorta di manuale su come compiere i raggiri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una banda dedita alle truffe in danno ad anziani, con base a Napoli, è stata sgominata questa mattina dai carabinieri: sono 17 gli arresti (7 in carcere, 10 agli arresti domiciliari). Le truffe sono state commesse nel capoluogo campano, ma soprattutto nelle province di Roma, Viterbo e Latina: le indagini, infatti, sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Roma Trionfale e coordinate dalla Procura della Capitale; sono circa 80 gli episodi contestati alla banda, una vera e propria associazione criminale, come scoperto dall'attività investigativa dei militari.

Scoperto il copione dei truffatori per raggirare gli anziani

Il modus operandi dei truffatori era quello purtroppo noto utilizzato dai malviventi che raggirano gli anziani. Un "telefonista" chiamava la vittima designata fingendosi un avvocato, un carabiniere o un impiegato delle poste e avanzando una richiesta di denaro per pagare un pacco o per tirare fuori dai guai un parente coinvolto in un incidente stradale; in seguito, un corriere passava a ritirare i soldi, o in alcuni casi gioielli o altri oggetti preziosi. Soltanto dopo alcune ore gli anziani, parlando con i parenti in questione – naturalmente ignari di tutto – scoprivano il raggiro.

Nel corso delle perquisizioni a carico degli indagati, i carabinieri, oltre a sequestrare centinaia di schede telefoniche, decine di telefoni cellulari e un grosso quantitativo di gioielli, hanno rinvenuto anche un manuale, un copione sul quale c'erano scritte le frasi da dire per raggirare gli anziani.