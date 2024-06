video suggerito

Truffatori cercano di sfilarle 5mila euro, 91enne non ci casca e chiama i carabinieri Denunciata una 51enne del Casertano: ha tentato di truffare un'anziana di Vitulazio, convincendola che il figlio fosse stato arrestato e di dover pagare per farlo liberare.

A cura di Nico Falco

Novantuno anni, sola in casa, molto probabilmente facile da raggirare facendo leva sulla preoccupazione: corrispondeva in pieno all'identikit della vittima perfetta, la 91enne di Vitulazio (Caserta) presa di mira da una coppia di truffatori. Ma a volte, però, le cose non vanno come ci si è immaginato: la donna, che ha capito di essere finita in un tentativo di truffa, ha chiamato i carabinieri e ha fatto scattare la denuncia per la donna che si era presentata per ritirare i soldi.

I militari hanno raggiunto l'abitazione dell'anziana a seguito della richiesta di aiuto arrivata all 112: all'operatore della Centrale Operativa della Compagnia di Capua ha raccontato che un uomo le aveva telefonato e, qualificatosi come appartenente alle forze dell'ordine, le aveva detto che il figlio 65enne era stato appena arrestato con l'accusa di avere provocato un incidente stradale alla guida di un'automobile senza assicurazione; si sarebbe occupato lui di farlo scarcerare, aveva aggiunto, lo avrebbe fatto con l'aiuto di un avvocato, ma c'era da pagare: la sua assistente sarebbe passata nel giro di un'ora a casa a ritirare 5mila euro, in contanti.

Il militare ha tranquillizzato l'anziana, spiegandole che non c'era stato nessun incidente e che, soprattutto, il figlio non era stato arrestato, e ha inviato presso la sua abitazione la pattuglia della stazione di Vitulazio, che si stava occupando del controllo del territorio. Il comandante della stazione è arrivato mentre una donna discuteva animatamente con la 91enne e cercava di convincerla a consegnarle il denaro.

La truffatrice è stata identificata in una 51enne di Santa Maria Capua Vetere; bloccata, è stata accompagnata in caserma, dove è stata denunciata in stato di libertà per tentata truffa aggravata. Proseguono le indagini, affidate ai carabinieri di Vitulazio, per identificare i complici che hanno preso parte al raggiro.