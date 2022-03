Truffano la Provincia di Salerno e intascano 6 milioni di euro: nei guai 3 ex dipendenti Nei confronti di un ex dirigente e due ex funzionari del Servizio Bilancio e del Settore Finanziario della Provincia di Salerno operato un sequestro di beni per 6.362.000 euro.

A cura di Valerio Papadia

La Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura Regionale per la Campania della Corte dei Conti, ha eseguito un sequestro conservativo per un totale di 6.362.000 euro nei confronti di tre persone, vale a dire un ex dirigente e due ex funzionari del Servizio Bilancio e del Settore Finanziario della Provincia di Salerno: secondo gli inquirenti, i tre si sono appropriati indebitamente di denaro di pertinenza della Provincia di Salerno per la quale, come detto, lavoravano all'epoca dei fatti contestati.

Pagamenti per lavori inesistenti

Secondo gli accertamenti, che hanno preso le mosse da precedenti indagini di polizia giudiziaria e sono stati condotti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, i tre avrebbero duplicato mandati di pagamento relativi a lavori già effettuati e già pagati, facendo riferimento nelle causali a lavori fittizi e del tutto inesistenti.

Nei guai anche l'istituto di credito che faceva da tesoreria alla Provincia

Gli importi per i lavori fittizi venivano poi liquidati in favore di un imprenditore, in contanti, da due dipendenti dell'istituto di credito che, sempre all'epoca dei fatti contestati, si occupava dell'attività di tesoreria della Provincia di Salerno; l'imprenditore, poi, si occupava di dividere gli importi tra tutti coloro che facevano parte del meccanismo delittuoso. Per questo, visto il coinvolgimento dei due dipendenti, anche all'indirizzo dell'istituto di credito sono stati mossi specifici addebiti dagli inquirenti e, pertanto, sarà chiamato a rispondere in via sussidiaria anche dell’intero importo contestato.