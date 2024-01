Truffa Poste Italiane, le Polizze Vita rubate, cosa succede ora dopo il furto dei risparmi ai clienti Il furto dei risparmi investiti in Polizze Vita di Poste Italiane e l’inchiesta partita da Napoli, preoccupa i risparmiatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Dai vertici di Poste Italiane non trapelano informazioni: c'è una inchiesta giudiziaria in corso che ha portato a 39 indagati in tutta Italia e 6 arresti e ora tocca all'autorità giudiziaria operare. Ma di certo la sottrazione dei soldi delle Polizze Vita di Poste Italiane ai clienti che regolarmente le avevano sottoscritte è un fatto grave, che preoccupa molti clienti. Dopo la notizia dell'operazione "Insider" della Polizia Postale, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, c'è grossa apprensione fra tutta quella clientela che ha sottoscritto la soluzione di investimento assicurativo e che ora teme di essere fra le vittime di chi ha truffato, riscuotendo i soldi delle polizze senza averne diritto. Cosa succede, dunque?

Non c'è molto che un utente medio possa fare in questi casi. Così come hanno appurato le indagini, i truffatori riscuotevano i soldi e solo a cose fatte i clienti defraudati, che si sono visti improvvisamente sottratti loro risparmi, hanno capito che qualcosa non andava. C'è stata una leggerezza da parte dei clienti? Assolutamente no, visto che – lo dicono sempre le indagini – in questa specifica situazione è stato determinante il coinvolgimento di talpe interne. Nell'organizzazione criminale vi erano quattro dipendenti "infedeli" di Poste Italiane. Questi personaggi, accedendo abusivamente agli archivi aziendali, fornivano ai malviventi informazioni sui clienti intestatari delle polizze, sulle somme giacenti e sulle modalità adatte per riscuoterle senza destare preoccupazione.

Ormai i prodotti di Poste Italiane consentono quasi tutti il controllo telematico: il consiglio che viene dato in questi casi è monitorare periodicamente le comunicazioni inviate dall'istituto e in caso di anomalie, denunciare subito. Le indagini sulle truffe alle Polizze Vita sono avvalse anche della collaborazione dell'ufficio Fraud Management di Poste Italiane, una struttura avanzata che opera da anni nel monitoraggio, contro i furti d'identità e nella tutela del risparmio.