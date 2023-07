Truccavano le aste immobiliari per il Nuovo Clan Partenio: sequestrati 10 milioni a due imprenditori Secondo gli inquirenti, i due imprenditori pilotavano le aste immobiliari per favorire il Nuovo Clan Partenio, operante ad Avellino.

A cura di Valerio Papadia

Hanno scalato, dal 2016, le gerarchie del clan, acquisendo fiducia a tal punto da pilotare e truccare le aste immobiliari in favore del sodalizio criminale: per questo ad Avellino due imprenditori, che secondo gli inquirenti favorivano il Nuovo Clan Partenio, operante nella città irpina, sono finiti nei guai; nei loro confronti, la Direzione investigativa antimafia ha operato un sequestro di beni per un valore complessivo di 10 milioni di euro.

Ad essere colpiti dal provvedimento una imprenditrice irpina e suo fratello, attivi nel settore immobiliare. Le indagini hanno permesso di svelare che i due imprenditori, affermatisi all'interno del Nuovo Clan Partenio, dal 2016 avrebbero gestito il remunerativo settore delle aste immobiliari, pilotando queste ultime in favore del sodalizio criminale di Avellino.

Agli imprenditori sequestrati beni per 10 milioni di euro

Nei confronti dei due fratelli imprenditori, come detto, il Tribunale di Napoli ha disposto un sequestro di beni per 10 milioni di euro. Sono stati pertanto posti sotto sequestro una società immobiliare, 116 beni immobili, 4 beni mobili registrati e 61 rapporti finanziari. Si tratta di patrimoni illecitamente acquisiti o riconducibili, direttamente o indirettamente, a contesti legati alla criminalità organizzata.