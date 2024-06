video suggerito

Trovato morto in casa a Napoli, sul collo segni di soffocamento: aperta indagine La Procura indaga sulla morte di un 59enne, il cui cadavere è stato trovato nella sua abitazione nel quartiere San Carlo all’Arena; potrebbe essere stato ucciso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Inizialmente si era pensato ad una morte naturale, forse causata da un infarto, ma poi sono stati notati i segni sul collo: Carlo Bocchetti, 59 anni, potrebbe essere stato ucciso. Sulla vicenda la Procura di Napoli, coordinata da Nicola Gratteri, ha aperto un'inchiesta, le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli, diretta da Giovanni Leuci. Il corpo è stato rinvenuto nell'abitazione dell'uomo nella mattinata di ieri, 18 giugno, in via Generale d'Ambrosio, quartiere San Carlo all'Arena.

Il corpo senza vita ritrovato sul divano

Il 59enne, come riporta il quotidiano Il Mattino nell'edizione di oggi, lavorava per una società di recupero crediti. I poliziotti sono intervenuti nell'abitazione in seguito alla segnalazione arrivata dai familiari, che da diverse ore non riuscivano a contattare l'uomo.

Sulla porta non sono stati trovati segni di effrazione e nell'appartamento non c'erano elementi che potessero far pensare a un litigio, a una colluttazione. Il corpo era nel salotto, su una poltrona. La prima ipotesi è stata che fosse stato colto da un malore: l'uomo era infatti cardiopatico.

Leggi anche Trovato morto nella sua camera da letto semicarbonizzata, arrivano i carabinieri

L'ipotesi: strangolato in casa

Il medico legale, però, ha poi notato dei segni sul collo compatibili con il soffocamento. È partita quindi la segnalazione alla Procura, che ha disposto il sequestro della salma e avviato l'iter per l'autopsia. Nel passato dell'uomo sono emersi alcuni precedenti per reati contro il patrimonio, ma non risulta attualmente inserito in contesti criminali e non sarebbero emerse situazioni che potrebbero avere portato ad un omicidio.