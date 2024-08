video suggerito

Trovato morto in casa a Fuorigrotta: l'ipotesi di una lite con il suo coinquilino Un uomo di 63 anni trovato privo di vita in casa, i carabinieri bloccano il coinquilino di 46 con il quale avrebbe avuto poco prima una colluttazione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un uomo di 63 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta: secondo le primissime ricostruzioni, avrebbe avuto una colluttazione con il suo coinquilino, di 46 anni e anche lui napoletano. L'uomo è stato bloccato sul posto dai carabinieri, che ora stanno provando a ricostruire la vicenda. Tutto sarebbe avvenuto poco dopo le 12, quando i militari dell'Arma sono giunti sul posto: ancora da capire cosa fosse accaduto, ma hanno rinvenuto il corpo dell'uomo, classe 1961, privo di vita. Dai primissimi accertamenti, ancora al vaglio degli inquirenti, poco prima ci sarebbe stata una colluttazione tra il 63enne ed il suo coinquilino di 46 anni, avvenuta all'interno dell'abitazione che sarebbe stata di proprietà della vittima. I carabinieri hanno bloccato sul posto il 46enne, mentre è stato aperto un fascicolo d'indagine sulla vicenda, la cui ricostruzione è ancora in corso.

L'abitazione dell'uomo si trova in via Venezia Giulia, a pochi passi dal Rione Cavalleggeri d'Aosta che fa da "cerniera" tra il quartiere di Bagnoli e quello di Fuorigrotta, a sua volta diviso dalla linea della Cumana che separa, virtualmente, la zona dello Stadio Maradona e del PalaBarbuto da quella in cui si trova il Cus di Napoli e il Deposito Giudiziario della Polizia Municipale. Rione Cavalleggeri d'Aosta che si trova lungo il percorso che porta all'area dell'ex Italsider di Bagnoli. Indagini coordinate dai carabinieri di Fuorigrotta, che al momento non escludono alcuna pista e che stanno provando a ricostruire la vicenda nei dettagli per capire cosa sia accaduto tra le mura domestiche dell'appartamento della vittima.