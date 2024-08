video suggerito

Trovato morto Franco Stefanini: l’uomo era scomparso sabato in provincia di Benevento Il corpo senza vita dell’uomo, residente in provincia di Monza e Brianza, è stato rinvenuto in un terreno a San Lorenzello nel pomeriggio di ieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Franco Stefanini

Finiscono con il più tragico degli epiloghi le ricerche di Franco Stefanini, l'uomo di 78 anni scomparso da San Lorenzello, nella provincia di Benevento, la mattina di sabato scorso: il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto in un terreno, proprio nella cittadina della provincia sannita, nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 11 luglio. Ancora sconosciute le cause della morte; saranno gli accertamenti del caso a determinare in che modo sia sopraggiunto il decesso del 78enne.

Dopo il ritrovamento del cadavere del 78enne, la Prefettura di Benevento ha revocato il piano di ricerca delle persone scomparse, che era stato prontamente attivato: alle ricerche di Franco Stefanini hanno partecipato i poliziotti della Questura, i carabinieri, militari della Guardia di Finanza, vigili del fuoco, e personale della Regione Campania, che ha contribuito anche con le unità cinofile.

Di Franco Stefanini – nato a Bomarzo, nel Viterbese e residente a Nova Milanese, provincia di Monza e Brianza – si erano perse le tracce nella mattinata di sabato 10 luglio, quando l'uomo si era allontanato dall'abitazione di alcuni partenti. Solerti gli appelli, tra cui anche quello della Prefettura, che fornivano indicazioni utili al riconoscimento del 78enne; purtroppo, nel pomeriggio di ieri, è arrivato poi il tragico epilogo.