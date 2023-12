Trovato il cadavere di un uomo in un b&b a Materdei, indagini dei carabinieri Il corpo senza vita di un 61enne rinvenuto nella camera di un b&B di via Sant’Agostino degli Scalzi; rilievi in corso dei Vigili del Fuoco, si ipotizza malfunzionamento del piano di cottura elettrico.

A cura di Nico Falco

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il cadavere di un uomo di 61 anni è stato trovato dai carabinieri all'interno di una camera di un bed & breakfast del rione Materdei, nel centro di Napoli. L'intervento dei carabinieri della Compagnia Stella intorno alle 13 di oggi, 17 dicembre. Al momento le cause del decesso non sono state chiarite, sono in corso indagini affidate ai militari dell'Arma.

Durante il sopralluogo, nello stabile al civico 4 di via Sant'Agostino degli Scalzi, i carabinieri hanno appurato che le pareti della stanza risultavano annerite, probabilmente esito di un incendio. Secondo una prima ipotesi, al vaglio dei Vigili del Fuoco, l'uomo potrebbe essere stato ucciso da un malfunzionamento del piano di cottura elettrico. Ad un primo esame il corpo non presentava nessuna lesione visibile.