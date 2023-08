Trovato il cadavere di un uomo a Casalnuovo di Napoli: è un 27enne di origini tedesche Ieri sera in Via Dante Alighieri a Casalnuovo di Napoli i Carabinieri hanno rinvenuto il cadavere di un uomo, successivamente identificato come un 27enne di origini tedesche. Presto l’autopsia sulla salma.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Ieri giovedì 18 agosto in tarda serata, in Via Dante Alighieri a Casalnuovo di Napoli, i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e quelli della tenenza di Casalnuovo hanno rinvenuto il cadavere di un uomo, successivamente identificato come un 27enne di origini tedesche.

Il giovane uomo si trovava all’interno di un giardino privato di un’abitazione con una ferita al braccio sinistro, verosimilmente provocata dal vetro di una porta contro cui si sarebbe scagliato: per il momento, infatti, si escluderebbe il coinvolgimento di terzi nella sua morte.

Nel frattempo proseguono le indagini dei militari, volte a fare luce sulla dinamica del decesso: la salma, intanto, sarà presto sottoposta ad autopsia.