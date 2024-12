video suggerito

Trovato con 40 carte di credito intestate ad altri: 20enne arrestato alla Stazione Centrale di Napoli Il 20enne è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria per per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

A cura di Valerio Papadia

È stata una transazione negata, un pagamento non andato a buon fine, a insospettire i poliziotti e a permettergli di arrestare un giovane di 20 anni, trovato in possesso di 40 carte di credito intestate ad altri alla Stazione Centrale di Napoli. In particolare, gli agenti del Compartimento di Polizia Ferroviaria, mentre stavano effettuando attività di controllo straordinario del territorio, hanno notato il giovane mentre, in un negozio ubicato proprio all'interno della stazione in piazza Garibaldi, si accingeva a pagare numerose confezioni di schede prepagate.

I poliziotti, dopo aver notato che il pagamento effettuato con carta era stato negato, si sono insospettiti e hanno deciso di vederci chiaro: dopo aver fermato il giovane, gli operatori si sono accorti che la carta utilizzata per il pagamento poi rifiutato era intestata ad un'altra persone. Controllato, il giovane è stato così trovato in possesso di 40 carte di credito e di debito intestate ad altri soggetti; pertanto, dopo le formalità di rito, il 20enne – che ha precedenti di polizia – è stato tratto in arresto per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.