"Hai preso il mio struccante" e accoltella la sorella 6 volte: 20enne arrestata a Somma Vesuviana La 20enne ha sferrato sei coltellate all'addome della sorella, una giovane di 24 anni, al culmine di una lite per lo struccante. La più piccola delle due è stata arrestata, mentre la più grande è stata medicata in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

È bastata una lite per futili motivi, generata da uno struccante, ad accendere gli animi tra due giovani sorelle: una lite sfociata nel sangue, al culmine della quale la più piccola ha accoltellato la più grande. Accade a Somma Vesuviana, nella provincia di Napoli, dove le due sorelle, due giovani rispettivamente di 20 e 24 anni, incensurate, iniziano a litigare per lo struccante, il prodotto che, come suggerisce il nome, serve per eliminare il trucco applicato sul volto: la 20enne accusa la sorella maggiore di aver preso il suo senza chiederglielo e, al culmine della lite, afferra un coltello da cucina da un cassetto e colpisce la 24enne sei volte all'addome.

La 20enne è stata arrestata, la 24enne è finita in ospedale

Sul posto, subito dopo la lite, arrivano i carabinieri, che ricostruiscono quanto appena accaduto e sequestrano il coltello utilizzato, ancora sporco di sangue. La 24enne, soccorsa dai sanitari del 118, è stata portata all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola: qui le sono state diagnosticate ferite non gravi, giudicate guaribili in 30 giorni di prognosi. La 20enne, invece, è stata arrestata dai militari dell'Arma con l'accusa di lesioni personali aggravate: per lei si sono aperte le porte del carcere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.