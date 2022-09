Trovato cadavere tra Melito e Napoli: è del 38enne Alfredo Folliero, scomparso il 30 luglio Il cadavere è stato trovato a Melito, al confine con Scampia, quartiere della periferia Nord di Napoli: da oltre un mese si erano perse le tracce del 38enne.

A cura di Valerio Papadia

Dopo oltre un mese è arrivato il tragico epilogo sulla vicenda della scomparsa di Alfredo Folliero: il cadavere del 38enne è stato rinvenuto oggi, giovedì 8 settembre, in Largo Bagnato a Melito, al confine con Scampia, quartiere della periferia Nord di Napoli. Del 38enne si erano perse le tracce il 30 luglio scorso: da allora, tanti sono stati gli appelli condivisi per il ritrovamento di Folliero, ma purtroppo oggi è arrivato il tragico ritrovamento del corpo, in avanzato stato di decomposizione. Sul posto è arrivata la polizia, che ha effettuato tutti i rilievi del caso per determinare le cause della morte e soprattutto la data, informazioni che al momento sono ancora sconosciute. Determinante per le indagini sarà l'autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni.

La scomparsa di Alfredo Folliero lo scorso 30 luglio

Le tracce del 38enne si erano perse, come detto, il 30 luglio scorso: intorno alle ore 12 di quel giorno, Alfredo Folliero era uscito dalla sua casa di Melito, in provincia di Napoli, in cui vive insieme alla madre, per raggiungere un centro in Puglia in cui recentemente veniva assistito, per problemi non meglio precisati. In Puglia, però, Alfredo non ci è mai arrivato: il suo cellulare ha squillato per qualche giorno, per poi risultare spento. La madre aveva rivolto numerosi appelli – oltre che denunciare la scomparsa del 38enne alle forze dell'ordine – e dal caso si era occupato anche la trasmissione "Chi l'ha visto?", che sul suo sito aveva pubblicato una scheda informativa sul giovane.