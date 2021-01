Non ha ancora un nome l'uomo deceduto ieri nell'ospedale di Nola, in provincia di Napoli, dove era stato trasportato la sera precedente, probabilmente investito da un'automobile pirata. Al momento dei soccorsi non aveva documenti con sé e non è stato in grado di fornire indicazioni sulle proprie generalità. Arrivato già in condizioni gravissime, è morto nella mattinata del 1 gennaio. Indagini sono in corso per risalire alla sua identità; si tratterebbe di un cittadino rumeno, presumibilmente residente nei dintorni del luogo in cui è stato trovato agonizzante.

L'uomo era stato soccorso la sera del 31 dicembre ad Ottaviano, in via Ferrovia dello Stato, a pochi passi da un supermercato. L'allarme era stato lanciato da alcuni passanti, che lo avevano visto riverso a terra in condizioni che erano subito apparse disperate. Era stato accompagnato all'ospedale di Nola ma, nonostante tutti gli sforzi per cercare di stabilizzare i parametri, è morto poche ore dopo. Le indagini sono affidate alla Polizia Locale del Comune di Ottaviano, che sta analizzando i nastri di alcune telecamere di videosorveglianza della zona. L'ipotesi ritenuta al momento più attendibile è che sia stato travolto da un'automobilista che poi sarebbe scappato senza soccorrerlo.

Nei pressi del luogo dell'incidente non sono state trovate vetture abbandonate, segno che probabilmente l'uomo era arrivato a piedi e che quindi forse abitava nei paraggi. La salma della vittima è stata sequestrata ed è stata disposta l'autopsia per accertare le cause della morte. Gli agenti sono alla ricerca di testimoni che potrebbero avere assistito all'incidente, se di questo si è trattato, o fornire ulteriori elementi per ricostruire quello che è successo.