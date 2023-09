Trovata morta in casa dai vigili del fuoco, i vicini non avevano sue notizie da giorni La vicenda ad Avellino: l’intervento dei Vigili del Fuoco e del 118 non ha potuto salvare la settantatreenne, trovata già priva di vita nel proprio appartamento.

A cura di Vincenzo Piccolo

In un tranquillo pomeriggio ad Avellino, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati in azione nel quartiere di San Tommaso per un drammatico soccorso a una anziana donna. La signora, che non rispondeva ai ripetuti richiami dei vicini, ha portato alla mobilitazione immediata degli operatori di soccorso. La vicenda ha avuto luogo poco dopo le ore 16:00 di oggi, quando i residenti di piazza Don Luigi Sturzo hanno segnalato la situazione di emergenza. I Vigili del Fuoco sono giunti prontamente sul posto, pronti a intervenire. Una volta arrivati al secondo piano del palazzo, i soccorritori hanno fatto una tragica scoperta. La settantatreenne donna è stata rinvenuta priva di vita. La scena è stata immediatamente messa in sicurezza mentre i sanitari del servizio di emergenza 118 sono intervenuti per constatare il decesso della signora.

Gli abitanti del quartiere e i testimoni oculari sono rimasti scioccati dall'evento, la comunità si è unitala dolore dei familiari per la perdita della donna anziana. Al momento, le cause della morte non sono state ufficialmente dichiarate. Le indagini sono in corso per determinare i dettagli dell'incidente e comprendere se ci siano stati fattori esterni che abbiano contribuito a questa tragedia.

Un altro episodio simile ad agosto

Non è la prima volta che i Vigili del Fuoco intervengono in zona per salvare la vita di una persona anziana. Ad agosto un uomo di 72 anni era stato trovato morto nella sua abitazione, i vigili del fuoco del distaccamento di Montella erano intervenuti in vicolo Ronca dopo la segnalazione di alcuni vicini di casa, che non avevano più notizie dell'uomo.