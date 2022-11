Trovata morta una bimba di 5 anni a Ischia, era in pigiama: seconda vittima della frana La piccola era accanto al suo lettino. Il corpo trasportato in obitorio. Si cercano eventuali altri parenti sepolti nel fango anche con i cani molecolari.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ritrovata morta una bimba di 5-6 anni a Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia. La piccola era in pigiama, quando è stata ritrovata dai vigili del fuoco. Anche i genitori e il fratello della bimba sono nella lista degli 11 dispersi, così come gli zii che abitavano poco distante, sempre in via Celario, la strada che si trova poco sotto il Monte Epomeo e dove sono state colpite le 15 abitazioni dal fiume di fango che si è originato dal distacco di un costone di monte. La bimba era accanto a una materasso della stanza da letto.

È la seconda vittima della frana di Ischia

È la seconda vittima della frana che ha colpito l'isola verde nella giornata di ieri, dopo la 31enne Eleonora Sirabella, originaria di Lacco Ameno, ma residente a Casamicciola, identificata nella serata di ieri. Sale a due, quindi, il bilancio dei morti a Ischia. La giovane commessa aveva chiamato telefonicamente il padre, nella notte di sabato, chiedendo aiuto. L'uomo era riuscito a raggiungerla, assieme al figlio, ma i due erano rimasti bloccati dal fiume di fango a poche centinaia di metri dalla casa. Eleonora è stata poi ritrovata senza vita a diverse centinaia di metri più giù.

Si cercano altri parenti dispersi

La salma della bimba sarà trasportata in obitorio, mentre si cercano altri parenti che possano essere ancora sepolti nel fango nelle vicinanze. Sulle tracce dei sopravvissuti anche le unità cinofile con i cani molecolari, che sono potute intervenire grazie al miglioramento delle condizioni meteorologiche. Tra i dispersi figura anche una anziana di 93 anni, rimasta intrappolata nella propria abitazione sommersa dal fango fino a 3 metri d'altezza.