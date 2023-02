Trovata in casa senza vita, indagato il figlio per omicidio colposo e occultamento di cadavere Una donna di 89 anni è stata trovata morta in casa: giovedì l’autopsia. Il figlio indagato per omicidio colposo e occultamento di cadavere.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una donna di 89 anni è stata trovata morta in casa a Durazzano, nel Beneventano, giovedì scorso. Per la vicenda si trova ora indagato il figlio, per omicidio colposo ed occultamento di cadavere. Il 55enne si trova ora in carcere seppur solo per resistenza a pubblico ufficiale aggravata dall'uso di armi: si era infatti opposto all'ingresso dei carabinieri in casa, minacciandoli con un coltello. Disposta l'autopsia sul corpo della madre di 89 anni, che da un primo esame esterno sembrerebbe morta per cause naturali.

Ma il pm Maria Colucci, che ha già affidato ad un medico legale l'incarico dell'autopsia, vuole vederci chiaro: il 55enne al momento è difeso dall'avvocato Roberto Abbatiello e, come riporta Ottopagine, soffrirebbe di problemi psicologici. Nell'interrogatorio di ieri, tenuto davanti al giudice per le indagini preliminari Loredana Camerlengo, l'uomo sarebbe anche apparso in evidente stato di confusione, spiegando di aver inizialmente impedito l'accesso all'appartamento anche alla sorella e al medico di famiglia perché timoroso volessero fargli del male, così come ai carabinieri successivamente perché non avendo fatto nulla non avrebbe capito perché volessero entrare in casa. L'autopsia sul corpo della donna sarà eseguita giovedì e proverà a fare ulteriore chiarezza sulla vicenda: da capire infatti se il decesso possa essere collegato ad uno stato di negligenza ed incuria causato dall'uomo nell'appartamento dove viveva la donna, trovata morta nell'appartamento giovedì scorso, dopo l'intervento dei carabinieri, contro il quale l'uomo si era scagliato armato appunto di coltello.