Trovata bomba artigianale collegata a 5 bombole di gas: avrebbe potuto distruggere un camion La scoperta è stata effettuata dai carabinieri nell’abitazione di un 46enne, già noto alle forze dell’ordine, in centro a Napoli: l’uomo è stato arrestato.

A cura di Valerio Papadia

Una bomba artigianale dal potenziale altamente distruttivo quella che i carabinieri hanno scoperto nell'abitazione di un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, che è stato arrestato. I militari della compagnia Stella, insieme alle Aliquote di Pronto Intervento e al Nucleo Cinefili di Sarno, hanno controllato la casa di Angelo Della Torre, come già detto già noto, nel quartiere Mercato, in pieno centro a Napoli: proprio nell'abitazione del 46enne, i carabinieri hanno rinvenuto l'ordigno artigianale.

La bomba – che poteva stare in uno zaino – aveva le dimensioni e il peso sufficienti a polverizzare un camion. Non solo: l'ordigno artigianale era composto da due dispositivi detonanti collegati 5 piccole bombole di gas, per aumentarne la pericolosità. L'area è stata messa in sicurezza dagli artificieri dell'Arma, anch'essi intervenuti sul posto dopo la scoperta.

Sequestrate anche munizioni e droga

Nell'abitazione di Della Torre, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche 4 proiettili calibro 38 nonché un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso installato abusivamente lungo il perimetro esterno della casa. Nel condominio, invece, i militari hanno sequestrato 33 grammi di hashish a carico di ignoti. Angelo Della Torre è ora in attesa di giudizio.