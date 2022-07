Trova una borsa piena di soldi su una panchina, gira tutta Napoli per restituirla Protagonista della storia, raccontata dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, un commerciante di via Santa Teresa degli Scalzi, nel cuore di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Sta facendo il giro del web la storia a lieto fine che arriva da Napoli e ha come protagonista un commerciante della città, Pino Mobilia, che ha trovato una borsa piena di soldi e oggetti preziosi abbandonata su una panchina e ha girato tutta la città per trovare i legittimi proprietari e restituirla. La vicenda è stata raccontata, sui social, dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che rende noto come il commerciante abbia ritrovato la borsa su una panchina di via Santa Teresa degli Scalzi, nel cuore di Napoli, dove sorge il negozio dell'uomo. Quando Pino ha aperto la borsa – racconta ancora Borrelli – ha scoperto che era piena di contanti e di oggetti preziosi.

Dentro la borsa c'è anche il documento di identità di un uomo e allora Pino ha convinto un amico munito di scooter ad accompagnarlo all'indirizzo indicato: lì, però, il commerciante ha trovato soltanto una bambina, che dopo aver telefonato ai genitori, gli ha detto che non sono loro i proprietari della borsa smarrita. Un vicino di casa, però, riconosce l'uomo ritratto sul documento e informa Pino che quella famiglia, da qualche tempo, non abita più lì. Il commerciante, però, non si è scoraggiato e, ritornato in via Santa Teresa degli Scalzi, dove si è rivolto all'ufficio postale della zona: qui, il personale ha riconosciuto il proprietario della borsa, affermando che lui e la sua famiglia, lavoratori stranieri, sono clienti abituali. Finalmente, i proprietari della borsa sono stati rintracciati al telefono: hanno spiegato che, ritrovandosi in difficoltà economiche, preferiscono portare con sé tutti i loro averi.

"Voglio fare a Pino le mie congratulazioni personali, poiché si è reso protagonista di una vicenda che dovrebbe essere la normalità, ma purtroppo non tutti si sarebbero comportati allo stesso modo. Restituendo la borsa ad una famiglia che, a quanto apprendiamo, non è fatta da delinquenti come qualcuno aveva pensato, ha compiuto un gesto davvero nobile" ha commentato il consigliere Borrelli.