Troppo dolore per la morte del figlio, madre si toglie la vita davanti al cimitero. Dramma a Pagani (Salerno) Madre tenta per due volte di togliersi la vita davanti al cimitero di Pagani (Salerno) e riesce nel suo intento al secondo tentativo. Aveva perso il figlio in un incidente stradale e non aveva superato il dolore per questa morte prematura.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Quella avvenuta nelle scorse ore davanti al cimitero di Pagani, popoloso centro del Salernitano, è una storia di dolore che ha lasciato sconcertata la popolazione. È la storia di una donna, di una madre che non aveva mai superato il dolore per la morte prematura del figlio e che per due volte ha tentato di togliersi la vita, purtroppo riuscendoci al secondo tentativo.

Questi i fatti: la donna, 64 anni, originaria del Napoletano, si è recata nei pressi del cimitero cittadino per lanciarsi nel vuoto, finendo sui sottostanti binari della ferrovia. Secondo alcuni testimoni la signora aveva già tentato di ammazzarsi schiantandosi contro l'ingresso del camposanto con la sua auto. Il tentativo era fallito vista la provvidenziale attivazione degli airbag. Ma poco dopo ci ha riprovato, salendo sulla parte più alta del ponte e lanciandosi nel vuoto. È morta sul colpo.

I carabinieri che hanno ricostruito la dinamica non possono confermarlo ma l'ipotesi è che dietro il gesto estremo della donna potrebbe il dolore più grande per una mamma: la scomparsa del figlio, avvenuta diversi anni fa, in un incidente stradale.