Tromba marina gigante sulla città di Salerno, dal mare al porto in pochi secondi Una tromba marina si è abbattuta oggi sulla città di Salerno. Il turbine partito dal Golfo è arrivato nella zona del porto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una tromba marina gigante si è abbattuta oggi sulla città di Salerno. Il vortice di aria e acqua è partito dal mare del Golfo per arrivare in pochi secondi nella zona del Porto di Salerno, nella parte orientale della città, nei pressi del Mercatello, passando anche sulle strade del lungomare piene di automobili. Per fortuna, al momento non si registrerebbero danni. Si tratta della seconda tromba marina registrata nella giornata di oggi, martedì 21 novembre 2023, nella zona del Salernitano, dopo quella avvenuta in Costiera Amalfitana.

La tromba marina si è abbattuta su Salerno

Le immagini della tromba d'aria sono state riprese da diverse angolazioni dagli abitanti della città campana, che le hanno poi pubblicate sui social, dove video e foto sono diventati subito virali. La tromba marina ha spaventato molti abitanti, ma per fortuna non sembra aver arrecato danni. In Campania vige un avviso di allerta meteo gialla della Protezione Civile della Campania, che sarà in vigore fino alle ore 12,00 di domani, mercoledì 22 novembre 2022, salvo proroghe. Si prevedono piogge, temporali e raffiche di vento forti.

Allerta meteo fino al 22 novembre

L'avviso emanato dalla Protezione Civile regionale prevede a partire dalle ore 12 di oggi martedì 21 novembre e per le successive 24 ore (dunque fino alle ore 12 di mercoledì 22 novembre), precipitazioni, anche a carattere di temporale; saranno inoltre possibili fulmini, grandine e raffiche di vento. L'allerta meteo è stata diramata su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per la Zona 2 (Alto Volturno e Matese), Zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e Zona 7 (Tanagro).